نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة موريل وغياب أبو الحسن... خلاف جديد بين مجلس الإسماعيلي والجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الأزمات داخل جدران الإسماعيلي منذ تولي مجلس إدارته المسؤولية برئاسة نصر ابو الحسن.

ويبدو هذه المرة أن شرارة الخلاف على وشك الاشتعال بين مجلس الإسماعيلي، والجماهير التي ترى أن المجلس لم يقدم جديدًا حتى الآن، وأن جميع البرامج الانتخابية مجرد وعود وهمية.

وواجه مجلس إدارة الإسماعيلي هجوما ضاريا خلال الساعات الأخيرة، بعدما تصاعدت الأزمات التي انتهت بتأييد المحكمة الرياضة "كأس" غرامة كبيرة على النادي بسبب مستحقات الايفواري جيان موريل.

بالإضافة إلى انتشار اخبار خلال الأيام القليلة الماضية عن حصول رئيس الإسماعيلي نصر ابو الحسن على إجازة، وتولي نائبه فرج عمران المسؤولية الإدارية، وهو الأمر الذي أغضب محبي الفريق، خاصة وأن الإسماعيلي مازال يعاني خلال مواجهاته في الدوري ولم يتأكد استمراره في الدوري الممتاز حتى الآن، بالإضافة إلى القضايا والشكاوى المتبادلة بين رئيس النادي وأحد أعضاء المجلس.

فهل يستفيق مجلس الإسماعيلي، الذي لم يشهد النادي في عهده حتى الآن أي تطور سواء على المستوى الفني أو الإداري، ام يبقى الوضع على ماهو عليه؟

كأس تغرم الإسماعيلي بسبب مستحقات موريل

ألزمت المحكمة الرياضية الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، لصالح جيان موريل، لاعب الفريق السابق، بجانب فائدة 5% من تاريخ التعاقد لعدم الالتزام بمستحقاته.

وتعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الايفواري يناير 2022، قادما من دينامو مينسك البيلا روسي، خلال فترة رئاسة يحيى الكومي للقلعة الصفراء، حيث شارك مع الفريق خلال 9 مباريات، ولم يسجل أية أهداف.

ويواجه مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي برئاسة نصر ابو الحسن، أزمات مالية قوية، وغرامات متتالية خاصة بمستحقات لاعبين لمجالس إدارة سابقة.

الخلافات تضرب مجلس إدارة الإسماعيلي والأزمات عرض مستمر

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث أزمة موريل، وكيفية حلها خلال الفترة المقبلة.

ويعاني مجلس إدارة الإسماعيلي من انقسامات كبيرة بين اعضاؤه، وتبادل الاتهامات والقضايا فيما بينهم منذ توليهم زمام الأمور داخل القلعة الصفراء.

وتطمح جماهير الإسماعيلي في صحوة مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، ووضع الخلافات جانبا، والبدء في الإعداد للموسم المقبل الذي لن يقبل محبو الدراويش بالمعاناة مجددا خلاله.