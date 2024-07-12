نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم فارق النقاط بين الاهلي وبيراميدز قبل اللقاء المرتقب اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي مواجهة نظيره بيراميدز في قمة من العيار الثقيل، في إطار الأسبوع الرابع عشر، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

وتنطلق مواجهة الاهلي ضد نظيره بيراميدز في الدوري المصري غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

ويبحث نادي بيراميدز عن الفوز في المباراة، وذلك من أجل استمرار اعتلاء صدراة ترتيب الدوري المصري، بينما يدخل الأهلي المباراة تحت شعار لا بديل عن الانتصار لملاحقة الفريق السماوي على الصدارة.

ويبعد الأهلي عن صدارة الدوري المصري التي يتواجد به فريق بيراميدز ب11 نقطة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني كوصيف للفريق السماوي في جدول ترتيب دوري نايل.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 3 مباريات وهزم في مباراتين وسجل 49 هدف واستقبل 17 هدف.

ترتيب الاهلي في الدوري المصري

يتواجد الأهلي في المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 23 مباراة بالفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراتين وسجل 54 هدف واستقبل 20 هدف.