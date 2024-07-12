نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم خلال الساعات الأخيرة في كل مكان عن موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا امريكا والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ونضع لكم متابعينا الأعزاء عبر التقرير التالي، موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا امريكا والقنوات الناقلة من أجل أن نكون معكم خطوة بخطوة.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب كولومبيا في صباح الأثنين القادم والموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.

وتحددت الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كموعد لنقل المباراة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين وكولومبيا في دور نهائي كوبا أمريكا.

ويستقبل ملعب هارد روك المباراة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين وكولومبيا وذلك ضمن فعاليات دور نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة.

ووصل كولومبيا لهذا الدور بعد الفوز على منتخب الأوروجواي في دور نصف النهائي بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شيء.

في حين ضمن منتخب الأرجنتين مكانه في نهائي البطولة بعد اجتياز عقبة كندا بهدفين دون رد في نصف النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

ولم تحصل أي قناة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حقوق بث مباريات كوبا أمريكا ولكن يمكن مشاهدتها عبر الموقع الخاص بالبطولة.