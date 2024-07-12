نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل العديد من الجمهور المهتم بمتابعة مباريات كوبا أمريكا بحثه خلال الساعات الأخيرة على القنوات الناقلة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا امريكا.

ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة كافة القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا امريكا 2024 والتي يهتم بها الجمهور.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي الكوبا

ويشهد صباح الأثنين المقبل مباراة قوية تجمع بين الأرجنتين وكولومبيا في دور النهائي على ملعب هارد روك في صباح الأثنين، والموافق الخامس عشر من يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أميركا

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق إذاعة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا ولذلك سيكون الموقع الرسمي للبطولة هو المكان الوحيد المتاح لمشاهدتها.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya

القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا

تردد القناة: 11347

معدل ترميز القناة: 20858

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الفرنسية: L’Equipe TV

القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب

تردد القناة: 12648

معدل ترميز القناة: 29500

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Solo calcio

القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق

تردد القناة: 11179

معدل ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القناة الإيطالية: Sport italia

تردد القناة: 12341

معدل ترميز القناة: 31400

استقطاب القناة: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.