نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لمباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل العديد من الجمهور المهتم بمتابعة مباريات كوبا أمريكا بحثه خلال الساعات الأخيرة على القنوات الناقلة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا امريكا.
ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء خلال الأسطر القليلة القادمة كافة القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا امريكا 2024 والتي يهتم بها الجمهور.
موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي الكوبا
ويشهد صباح الأثنين المقبل مباراة قوية تجمع بين الأرجنتين وكولومبيا في دور النهائي على ملعب هارد روك في صباح الأثنين، والموافق الخامس عشر من يوليو الجاري.
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أميركا
ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق إذاعة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا ولذلك سيكون الموقع الرسمي للبطولة هو المكان الوحيد المتاح لمشاهدتها.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا
القناة الإسبانية: TV 3 Catalunya
القمر الصناعي: قمر هيسباسات 30 غربًا
تردد القناة: 11347
معدل ترميز القناة: 20858
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الفرنسية: L’Equipe TV
القمر الصناعي: قمر يوتلسات 5 غرب
تردد القناة: 12648
معدل ترميز القناة: 29500
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Solo calcio
القمر الصناعي: قمر هوتبيرد 13 شرق
تردد القناة: 11179
معدل ترميز القناة: 27500
استقطاب القناة: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.
القناة الإيطالية: Sport italia
تردد القناة: 12341
معدل ترميز القناة: 31400
استقطاب القناة: عمودي
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD.