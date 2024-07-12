تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كولومبيا في نهائي الكوبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور المحب لكرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة كولومبيا في كوبا امريكا 2024.

وحرصًا منا على أن نكون معكم خطوة بخطوة، فقد قمنا بكتابة تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع لمواجهة كولومبيا في نهائي كوبا امريكا بعد زيادة البحث عنه.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

ويستضيف ملعب هارد روك المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وكولومبيا في دور النهائي من صباح الأثنين القادم والموافق الخامس عشر من شهر الجاري.

وتنطلق بداية المباراة المنتظرة بين الأرجنتين وكولومبيا في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد كولومبيا نهائي كوبا أمريكا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، خوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا.