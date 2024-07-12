ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد انجلترا في نهائي اليورو

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 إلى المحطة الأخيرة وذلك بعد تأهل كلا من المنتخب الاسباني أمام نظيره الإيطالي للمرحلة النهائية.

واستطاع منتخب اسبانيا التأهل على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الاخر تفوق منتخب إنجلترا على حساب الطواحين الهولندية بهدفين مقابل هدف أيضا.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الاوروبية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على الملعب الأولمبي في برلين.

حكم مباراة اسبانيا وانجلترا في نهائي بطولة اليورو 2024

ويدير الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه النهائي وسيعاونه كل من الفرنسيين سيريل موجنيه ومهدي رحموني.

ويتواجد الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، حكما رابعا في المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد إسبانيا

تبث المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على 4 قنوات هي:

* beIN Sports HD 1 Max

* beIN Sports HD 2 Max

* beIN Sports HD 3 Max

* beIN Sports FR HD 1