نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام ضيفه بيراميدز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام بيراميدز كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر "أحمد عبد القادر" - وسام أبو علي.

