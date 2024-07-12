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أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي، على انتقال لاعبه وسطه المالي أليو ديانج إلى صفوف نادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع النادي السعودي لانتقال اللاعب المالي إلى صفوف الأخير لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل ٦٠٠ ألف دولار مع وجود بند بأحقية الخلود في شراء أليو ديانج بشكل نهائي.

وجاءت موافقة النادي الأهلي على انتقال أليو ديانج لنادي الخلود السعودي بعدما رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برحيل اللاعب المالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.