نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكم مباراة كندا وأوروجواي في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة منتخب أوروجواي أمام نظيره منتخب كندا، التي تقام لتحديد صاحب المركز الثالث في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع منتخب كندا بطولة كوبا أمريكا على يد الأرجنتين بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في حين تعرض منتخب أوروجواي للخسارة على يد كولومبيا بهدف دون رد، ليحسم طرفي النهائي رفاق ميسي مع كولومبيا.

من هو حكم مباراة كندا وأوروجواي في كوبا أمريكا 2024؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تعين طاقم تحكيم فنزويلي بقيادة أليكسيس هيريرا لإدارة مباراة أوروجواي وكندا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الكوبا.

بجانب لوبين توريالبا وألبرتو بونتي، ويتواجد الباراجوياني ديرليس لوبيز على تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه مواطنه ملسياديس سالديفار فرانكو.

موعد مباراة أوروجواي ضد كندا لتحديد ثالث كوبا أمريكا

يلعب منتخب كندا أمام نظيره أوروجواي، يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب بنك أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أوروجواي وكندا، في مباراة تحديد ثالث بطولة كوبا أمريكا 2024، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

