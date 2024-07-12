نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل نهائي يورو 2024.. ثبتها بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024المحطة الأخيرة في البطولة وذلك بعد تأهل كلا من المنتخب الاسباني أمام نظيره الإيطالي للمرحلة النهائية.

واستطاع منتخب اسبانيا التأهل على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعلى الجانب الاخر تفوق منتخب إنجلترا على حساب الطواحين الهولندية بهدفين مقابل هدف أيضا.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الاوروبية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على الملعب الأولمبي في برلين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في اليورو

ويبحث متابعي البطولة عن القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة والتي جاءت كالاتي:-

* تنقلهم قناة RTL CERMANY التي تكون بقمر استرا تردد 10832 H.

* تنقلهم قناة ZDF التي تكون بقمر استرا 19 تردد 11382 H.

* تنقلهم قناة IRIB TV التي تكون ب قمر أنتيلسات تردد 11555 V.

* تنقلهم قناة TRT التي تكون بالقمر التركي تردد 11054 V 30000 HD

* تنقلهم قناة IRIB TV التي تكون بقمر أنتيلسات تردد 11555 V.