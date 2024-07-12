نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي اليورو قبل المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد جمهور كرة القدم ومتابعي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024المحطة الأخيرة في البطولة وذلك بعد تأهل كلا من المنتخب الاسباني أمام نظيره الإيطالي للمرحلة النهائية.
واستطاع منتخب اسبانيا التأهل على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.
وعلى الجانب الاخر تفوق منتخب إنجلترا على حساب الطواحين الهولندية بهدفين مقابل هدف أيضا.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي البطولة البطولة والذي يتصدره جاكبو لاعب ليفربول والمنتخب الهولندي على الرغم من وداع الطواحين البطولة.
جدول ترتيب هدافي بطولة اليورو
كودي جاكبو - هولندا: 3
جمال موسيالا - ألمانيا: 3
جيورج ميكوتادزي - جورجيا: 3
إيفان سكرانز - سلوفاكيا: 3
هاري كين - إنجلترا: 2
جود بيلينجهام - إنجلترا: 2
دونيايل مالين - هولندا: 2
فابيان رويز - إسبانيا: 2
كاي هافيرتز- ألمانيا: 2
رازافان مارين - رومانيا: 2
نيكولاس فولكروج - ألمانيا: 2
ميريح ديميرال - تركيا: