نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لامين يامال: توقعت أن يكون نجلي أحد نجوم كرة القدم منذ ولادته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد منير نصراوي والد لامين يامال النجم الصاعد بقوة الصاروخ في صفوف منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، أنه منذ ولادة نجله في 13 يوليو 2007، كان يعلم أنه سيصبح نجما في ملاعب كرة القدم.

وقال نصراوي في حديث مع عدة صحف إسبانية، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه "تابع تألق نجله في كأس أمم أوروبا /يورو 2024/ كأي شخص أخر، بسعادة وفخر وكثير من الحب من جميع أنحاء إسبانيا".

وأصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا ينجح في التسجيل، قبل أن يكمل عامه السابع عشر، بهدفه في شباك فرنسا في المربع الذهبي ليورو 2024.

وانتشرت مؤخرا صورة للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي يجلس بجانب يامال وهو طفل رضيع، كما لو أن النجم السابق لبرشلونة الإسباني كان يعلم أن هذا الطفل سيصبح يوما ما أحد نجوم الساحرة المستديرة.

وكتب نصراوي لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، "واحد من أسعد الرجال في العالم اليوم هو منير نصراوي".

وبعد يوم واحد من عيد ميلاده السابع عشر يقود يامال أحلام منتخب إسبانيا في نهائي يورو 2024 أمام إنجلترا بعد غد الاحد.