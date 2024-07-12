نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط كلوب يبعده عن حسابات منتخب الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الاتحاد الأمريكي لكرة القدم التواصل مع المرشحين لخلافة المدرب المقال مؤخرا جريج بيرهالتر، حيث كان من بينهم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يبدو التعاقد معه بعيد المنال، وفقا لتقرير صحفي.

وذكر الموقع الالكتروني الرسمي لشبكة (إي إس بي إن) أن كلوب /57 عاما/ ظل متمسكا بحصوله على إجازة لمدة 12 شهرا، بعد أن أمضى ما يقرب من 9 سنوات مع ليفربول.

وقرر اتحاد الكرة الأمريكي إعفاء بيرهالتر من منصبه قبل عامين على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة رفقة كندا والمكسيك، وذلك بعد وداع المنتخب الأمريكي المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، التي تحتضنها ملاعبه حاليا.

وقال مات كروكر، المدير الرياضي لاتحاد الكرة الأمريكي، للصحفيين، إنه ينوي بدء البحث "على الفور" ويأمل في تعيين مدير فني جديد بحلول سبتمبر المقبل.

وصرح كروكر "أريد فقط الحصول على أفضل مدرب يمكنه مساعدة الفريق على الفوز، وسواء كان المدرب الجديد أمريكيا أو من أي بلد آخر، فإنه ينبغي أن تتوافر به بعض الشروط من بينها التتويج بعدد كبير من الألقاب والقدرة على تحقيق المزيد من الانتصارات مع لاعبي المنتخب الأمريكي".