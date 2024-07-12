نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا يصدم ميسي ويجدد عقد نجمه الارجنتيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إنجليزية أن الدولي الارجنتيني أنخيل دي ماريا أبلغ إدارة بنفيكا البرتغالي بالموافقة علي تجديد عقده بعد استقراره على الاستمرار في صفوف النسور.

وكشفت التقارير أن مسؤولي الفريق البرتغالي نجحوا في إقناع الارجنتيني أنخيل دي ماريا في الاستمرار ضمن صفوف الفريق حتي يونيو 2025.

وألمحت التقارير أن إنتر ميامي الامريكي والذي يضم ضمن صفوفه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، كان يرغب في ضم دي ماريا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

بنفيكا البرتغالي يجدد التعاقد مع أنخيل دي ماريا

وانضم اللاعب الارجنتيني البالغ من العمر 36 عام إلي صفوف بنفيكا عام 2023 قادمًا من يوفنتوس الايطالي في صفقة انتقال حر.

وشارك أنخيل دي ماريا مع فريقه البرتغالي الموسم الماضي في 47 مباراة أحرز خلالهم 16 هدف وصنع 13 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن أنخيل يستعد حاليًا مع منتخب بلاده للمشاركة أمام منتخب كولومبيا في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الاثنين المقبل في نهائي بطولة كوبا أمريكا والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

