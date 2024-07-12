نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية محمد الحنفي.. أزمة جديدة في منظومة التحكيم المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة الحكام المصرية مفاجأة نارية، وذلك بشأن المبارايات التي أدارها الحكم محمد الحنفي حكما للساحة.

وجاءت تصريحات الصباغ عبر قناة ETC والذي قال فيها: "الحكم محمد الحنفي لم يقم باجتياز الاختبار المطلوب من الاتحاد الدولي من أجل السماح بإدارة المباريات حكما للساحة".

قرار منفرد من بيريرا

وتابع: "فيتور بيريرا اتخد قرار منفرد بعودة الحنفي حكما للساحة وهذا أمر غير قانوني ومخالف للائحة".

وواصل: "الحنفي أدارة مباراتين هذا الموسم وأي نادي أدار له مباراة يحق له إعادة المباراة إذا أرسل احتجاج إلى الاتحاد الدولي المباراة ستعاد دون نقاش".

مباراتين الحنفي

وعاد الحنفي لإدارة المباريات والذي بدأت بالمقاولون العرب وبيراميدز، وسيراميك كليبوترا والاسماعيلي.

