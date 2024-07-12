نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الصفاقسي يفاجئ الرجاء ويدخل على خط المفاوضات مع كريستو الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولي نادي الرجاء المغربي في الفترة الأخيرة، بمفاوضات قريبة مع إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات التونسي محمد الضاوي كريستو، نجم القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بعد خروج اللاعب بشكل نهائي من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الحالي.

الصفاقسي يدخل مفاوضات ضم كريستو

وذكر مصدر مقرب من نادي الرجاء في تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الرياضي”: "المفاوضات بين الأهلي والرجاء بشأن كريستو تواجه بعض العقبات".

وتابع: "الرجاء يتمسك بحسم الصفقة بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة كما ترغب إدارة الأهلي".

واختتم: “الصفاقسي التونسي دخل مفاوضات ضم اللاعب بشكل قوي ولكن ما زالت المفاوضات جارية مع الرجاء، رغم اقتراب اللاعب من العودة إلى الدوري التونسي مؤخرًا”.