نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب مانشستر سيتي ينتقل إلى ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، عن ضم سيرجو جوميز مارتن لاعب مانشستر سيتي الانجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير إسبانية أن جوميز وقع علي عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الاسباني لمدة 5 مواسم بمقابل 10 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن مانشستر سيتي الانجليزي وضع بند يسمح له في الحصول علي 30 % من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

ريال سوسيداد يضم جوميز مارتن

وشارك الظهير الاسباني، الموسم الماضي مع فريقه السابق المان سيتي في 14 مباراة صنع خلالهم تمريرة حاسمة وحيدة ولم يسجل أي هدف.

و الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من أندرلخت البلجيكي عام 2022 بمقابل 10 مليون يورو.