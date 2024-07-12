نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تعليمات أخيرة من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. وطلب خاص لـ أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

سيلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

تعليمات وتحضيرات كولر للمباراة

شاهد كولر مع اللاعبين بعض اللقطات من المباريات الأخيرة لبيراميدز، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

شدد كولر على ضرورة فرض رقابة لصيقة وشديدة على ثلاثي هجوم بيراميدز: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، وفيستون ماييلي، مطالبًا بالحد تمامًا من خطورتهم.

أكد كولر للاعبيه أن هذه المواجهة حاسمة ومؤثرة في مشوار الأهلي في الدوري، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

طلب المدرب من اللاعبين تقليل الأخطاء واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، والتعاون مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بإرسال كرات هوائية متقنة، وعدم ترك مساحات في وسط الملعب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.