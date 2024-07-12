نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من لامين يامال على صورته مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، على ظهوره عندما كان طفلًا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

يامال: لم أتحدث مع ميسي حتى الآن عن الصورة

ظهرت مؤخرًا، صورة نادرة تجمع بين ميسي بـ لامين يامال وهو طفل في 2008 خلال حدث خيري يقام بين مؤسسة اليونيسيف ونادي برشلونة.

قال يامال في تصريحاته حول الصورة الشهيرة: “في لحظة التقاط الصورة مع ميسي، لم أكن على علم بذلك تمامًا. كان والدي يحتفظ بها ولم نخرجها إلى العلن أبدًا بسبب مسألة المقارنات والتي لا تكون جيدة أبدًا”.

وتابع: “لم أتحدث مع ميسي حتى الآن عن الصورة التي قام تحميمي فيها، لم أكن واعيًا في ذلك الوقت ولم أتمنى أن تنتشر هذه الصورة أبدًا”.

وحول مقارنته بـليونيل ميسي، قال يامال: “لا أعتقد أن أحدًا ينزعج من أن يتم مقارنته بالأفضل في التاريخ. لكن في نهاية الأمر هي أمور تقلل من قيمتك لأنك لن تصبح مثله يومًا ما”.