نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء برنامجه بقناة المحور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب الحقيقي وراء إلغاء برنامجه الرياضي "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور.



ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس X: "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور".



وتابع: "وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة، لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج الريمونتادا ليس له اي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة".



وأضاف: "أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية".



وأردف: "أشكر ادارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم".

واختتم أحمد حسام ميدو: "أشوفكم قريب ان شاء الله".