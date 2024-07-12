نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير يوفنتوس توجه رسالة إلى سولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية الضوء على رغبة جماهير يوفنتوس الإيطالي في استمرار نجم الفريق الأرجنتيني ماتياس سولي مع السيدة العجوز وذلك بالرغم من العروض المتوقعة للنجم الشاب في فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقا لتقارير صحفية فإن ماتياس سولي وصل مؤخرًا إلى المركز الطبي ليوفنتوس، حيث خضع لاختبارات طبية قبل الموسم التحضيري قبل أن يصبح جاهزا لتياجو موتا المدير الفني للسيدة العجوز.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه أثناء وصول سولي طلبت الجماهير الموجودة في خارج المنشأة منه صراحة الاستمرار مع اليوفي كما ظهر من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس أبدى إعجابه بسولي نظرًا للأهداف لـ11 التي سجلها في الموسم الماضي مع فروزينوني أثناء تواجده في صفوفه على سبيل الإعارة.



وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة يوفنتوس وعدت أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تجنب التضحية بسولي، حيث وصلته عروض تتراوح ما بين 30 مليون يورو و35 مليون يورو وقد لا يكون هناك مفر من عملية البيع.



وقالت التقارير الصحفية أنه حتى الآن لم تصل أية عروض لماتياس سولي والذي تم ربطه بأندية روما الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي.