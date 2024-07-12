نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب جورجيا يقترب من الانضمام إلى موناكو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - من المنتظر أن يوقع جيورجيس ميكاوتادزي مهاجم منتخب جورجيا مع نادي موناكو الفرنسي قادما من نادي ميتز الفرنسي خلال الأيام القادمة.



ولقد كان هذا الأمر من كبرى القضايا في فترة الإنتقالات في فرنسا، حيث تم الإعلان عن تلك الصفقة أمس حيث أراد ميكاوتادزه الإنتقال إلى نادي موناكو حيث أنه يحب أسلوب لعبه.



وذلك بعد أن أغرته فكرة المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع البقاء في الدوري الفرنسي الذي يعرفه جيدا، أجرى ميكاوتادزه مناقشات مثمرة مع تياجو سكورو مدير الكرة في نادي موناكو ومدرب الفريق آدي هوتر.



وقبل إنطلاق منافسات كأس أمم أوروبا تم التوصل إلى إتفاق مبدئي بين الناديين لكنه لم يتجسد في عرض رسمي وفي نهاية هذا الأسبوع في باريس أثمرت المناقشات بين كافة الكيانات وتم تسوية التفاصيل النهائية للصفقة، وتم شراء اللاعب مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 10% من مكاسب رأس المال.



وكان منتخب جورجيا قد ودع بطولة أوروبا من دور ال16 بعد الخسارة أمام إسبانيا (1-4) في الدور ذاته.