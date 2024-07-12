نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. الأهلي يكتسح بيراميدز في القيمة السوقية قبل مباراة حسم لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الكبيرة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، التي ستُلعب في استاد القاهرة والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من البطولة. المباراة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، يليه الأهلي بـ 57 نقطة من 23 مباراة.

القيمة السوقية للاعبي الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز هما الفريقان الأعلى قيمة سوقية في الدوري المصري هذا الموسم، حيث تبلغ قيمتهما معًا نحو 52.75 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الأهلي يتصدر قائمة القيمة السوقية بقيمة تقدر بـ 32.55 مليون يورو، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بقيمة تقدر بـ 20.2 مليون يورو للاعبيه.

المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز تلعب دورًا كبيرًا في تحديد من سيحصل على درع الدوري هذا الموسم. بيراميدز يتقدم بفارق 11 نقطة على الأهلي كأقرب منافس له، على الرغم من أن الأهلي لديه 4 مباريات أقل لعبها (12 نقطة ممكنة).

بيراميدز متبقي له 6 مباريات أخرى في هذا الموسم، بينما يواجه الأهلي 10 مباريات أخرى قبل نهاية الموسم.