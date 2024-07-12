محكمة ألمانية تقر ببطلان إنهاء عقد الغازي مع ماينز بسبب فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أقرت محكمة العمل الألمانية، ببطلان إنهاء نادي ماينز عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

محكمة العمل الألمانية تقر ببطلان إنهاء عقد الغازي مع ماينز

كان نادي ماينز قد أعلن فسخ تعاقده مع أنور الغازي، نوفمبر الماضي، بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وقضت المحكمة، بحصول أنور الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ إقالته في نوفمبر.

أما بطلان فسخ التعاقد فيعطي الغازي الحق للعمل في النادي بشكل طبيعي، حيث يتبقى له عام واحد في عقده.

ويصر الهولندي أنور الغازي، صاحب الأصول المغربية، على موقفه من دعم القضية الفلسطينية فقد كتب عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “دافع عن الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.