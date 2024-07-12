نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنيف اليويفا.. مانشستر سيتي في الصدارة وبرشلونة يتراجع إلى المركز 18 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الأول برصيد 123 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برصيد 119 نقطة، في التصنيف الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا".

وجاء بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث برصيد 108 نقاط.

ومن بين الأندية الأوروبية العريقة، تراجع فريق برشلونة إلى المركز 18، حيث حصل على 67 نقطة تقريبًا متساويًا مع أتلتيكو مدريد.

وفي مفاجأة أخرى، حل فريق أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، في المركز 20، متفوقًا على أندية إيطالية أخرى مثل نابولي وميلان ويوفنتوس.

والجدير بالذكر أنه في المراكز خارج العشرة الأوائل، تواجدت أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وبنفيكا ووستهام يونايتد وأتلتيكو مدريد وأرسنال، مما يجعل هذا التصنيف مثيرًا للاهتمام.