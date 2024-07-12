نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة المصري مع رينار لتدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة مفاوضات المنتخب المصري مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

وفقًا لتقارير صحفية، قدم الاتحاد المصري عرضًا للتعاقد مع رينار لتدريب المنتخب الوطني، بالإضافة إلى اتحاد نيجيريا لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أن العرض المصري والنيجيري يبلغ 2 مليون يورو سنويًا لرينار.

ومع ذلك، أكد الاتحاد المصري أن خبر التفاوض مع رينار هو "قديم"، وأنه يظل متمسكًا بالمدرب الوطني حسام حسن.

وأوضح البيان الصادر عن اتحاد الكرة أنه لم يتم التفاوض مجددًا مع أي مدرب آخر، مؤكدًا احترامه للجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم.

يُذكر أن رينار يدرب حاليًا منتخب فرنسا للسيدات، ومن المقرر أن يترك تدريب منتخب السيدات بعد انتهاء أولمبياد باريس في أغسطس المقبل.

وقد حقق رينار نجاحًا مع منتخبات إفريقية وعربية متعددة، حيث فاز بكأس أمم إفريقيا مع منتخب زامبيا في 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في 2015.

كما قاد رينارد منتخب المغرب إلى كأس العالم 2018 والسعودية إلى كأس العالم 2022.

وتم تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد الأداء الغير مقنع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.