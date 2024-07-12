نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شهد سعيد تكشف حقيقة استبعادها من الأولمبياد وترد على تصريحات جنة عليوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، حقيقة استبعادها من تمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

شهد سعيد: لم يتم استبعادي من أولمبياد باريس

قالت شهد سعيد في تصريحاتها لبرنامج “كلام الناس”: “لم يتم إبلاغي باستبعادي من أولمبياد باريس 2024”.

تابع: “وبعتذر لـ جنة عليوة على الهواء وأقول لها لم أقصد إيذائك، وهي قالت أنا سأحتل المركز الأخير في الأولمبياد لكن أنا بطلة إفريقيا والعرب وتأهلت للأولمبياد وشرف لي تمثيل مصر ولو هي مكاني هتمنالها الخير”.

وأضافت شهد: “ جنة دمرتني وخلت كرامتي في الأرض بعد الكلام المتداول عني.. هي قفلتني من اللعبة وبفكر أعتزل”.

وتعود أزمة شهد سعيد وجنة عليوة إلى تعمد الأولى إصابة الثانية أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقام اتحاد اللعبة بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.