نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي يورو 2024.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات إسبانيا وإنجلترا؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، مساء الأحد، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وذلك على أرضية الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا.

حجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي يورو 2024 بعد الفوز على نظيره الفرنسي 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب إنجلترا بعد فوزه بنفس النتيجة على حساب منتخب هولندا.

وتبدأ أحداث مباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل، وسط طموحات للمنتخبين بحصد اللقب الأوروبي هذا العام.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2024

التقى منتخبي إسبانيا وإنجلترا في 27 مباراة، فاز الإنجليز في 13 مباراة على الماتادور الإسباني، بينما الفوز كان حليف الإسبان في 10 مباريات، وحسم التعادل 4 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأسود الثلاثة 45 هدفًا في شباك إسبانيا، فيما سجل لاعبو اللاروخا 32 هدفًا في الشباك الإنجليزية، ويعد جاري لينكر الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين برصيد 4 أهداف.

وانتهت المواجهة الأخيرة بينهما في 2018 بفوز إنجلترا 3-2 في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية.