نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا قبل نهائي كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيُقام النهائي المرتقب في بطولة كوبا أمريكا 2024 بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في 15 من شهر يوليو الجاري.

ستكون المباراة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي تجمع بين منتخبين قويين يسعيان للتتويج باللقب.

ويُعتبر هذا النهائي فرصة لرؤية مواجهة فردية بين ليونيل ميسي وخاميس رودريجيز.

وسوف نستعرض لكم خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا، قبل النهائي المرتقب.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وكولومبيا

التقى منتخب الأرجنتين وكولومبيا في 42 مباراة في كوبا أمريكا، المنتخب الأرجنتيني فاز في 22 مباراة، في حين فازت كولومبيا في 9 مباريات، كما تعادلا في 11 لقاء.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2024

لم يتم الإعلان عن قنوات عربية تنقل مباريات كوبا أمريكا 2024 حتى الآن.

وفي النسخ السابقة من البطولة، كانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الحاصلة على حقوق بث المسابقة.

فيما يلي بعض القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024 حول العالم:

- TV Publica HD

- ANT 1 (اليونان)

- Sport TV2 (البرتغال)

- TV3 Sport 1 Dan

- Premier Sports 1 HD

- L'Equipe TV