نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. شهد سعيد ترد على جنة عليوة ومفاوضات الرجاء لضم نجم الأهلي وسبب إلغاء برنامج ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

شهد سعيد تكشف حقيقة استبعادها من الأولمبياد وترد على تصريحات جنة عليوة

كشفت شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، حقيقة استبعادها من تمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة المصري مع رينار لتدريب منتخب مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة مفاوضات المنتخب المصري مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

وفقًا لتقارير صحفية، قدم الاتحاد المصري عرضًا للتعاقد مع رينار لتدريب المنتخب الوطني، بالإضافة إلى اتحاد نيجيريا لكرة القدم.

محكمة ألمانية تقر ببطلان إنهاء عقد الغازي مع ماينز بسبب فلسطين

أقرت محكمة العمل الألمانية، ببطلان إنهاء نادي ماينز عقد لاعبه أنور الغازي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

محكمة العمل الألمانية تقر ببطلان إنهاء عقد الغازي مع ماينز

كان نادي ماينز قد أعلن فسخ تعاقده مع أنور الغازي، نوفمبر الماضي، بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء برنامجه بقناة المحور

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن السبب الحقيقي وراء إلغاء برنامجه الرياضي "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور.

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس X: "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور".

الصفاقسي يفاجئ الرجاء ويدخل على خط المفاوضات مع كريستو الأهلي

دخل مسؤولي نادي الرجاء المغربي في الفترة الأخيرة، بمفاوضات قريبة مع إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات التونسي محمد الضاوي كريستو، نجم القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بعد خروج اللاعب بشكل نهائي من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الحالي.