نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إقالة بيرهالتر.. هل يتولي كلوب القيادة الفنية للمنتخب الأمريكي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إقالة المدرب غريغ بيرهالتر من منصبه، يبدو أن المنتخب الأميركي يسعى للعثور على مدير فني جديد لقيادة الفريق.

ومن بين المرشحين يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن التعاقد مع كلوب يبدو بعيد المنال، إلا أن الاتحاد الأميركي لكرة القدم يسعى للحصول على أفضل مدرب يمكنه مساعدة الفريق على الفوز.

من ناحية أخرى، يبدو أن كلوب متمسكًا بإجازته لمدة 12 شهرًا بعد قضائه ما يقرب من 9 سنوات مع ليفربول.

وفيما يتعلق بشروط التعاقد مع مدرب جديد، يجب أن يكون قادرًا على تحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب مع لاعبي المنتخب الأميركي.

من جهة أخرى، يعمل مات كروكر، المدير الرياضي لاتحاد الكرة الأميركي، على بدء البحث عن مدير فني جديد قبل سبتمبر المقبل.

وإذا لم يتم العثور على مدرب جديد، فقد أشار كروكر إلى وجود خطة طوارئ محددة للتعاقد مع مدرب مؤقت، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي قد تواجه هذه العملية.

بالتأكيد، سيكون تعيين مدير فني جديد للمنتخب الأميركي تحديًا مثيرًا، ونتطلع إلى معرفة من سيكون الشخص المناسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.