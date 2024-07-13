3 أسباب "فنية" وراء فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا مثيرا على حساب بيراميدز وذلك بثلاثية مقابل هدفين ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري "دوري نايل".

ويقترب الأهلي بهذا الفوز خطوة نحو لقب الدوري المصري بعد الوصول للنقطة 60 في جدول الترتيب احتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض 3 أسباب فنيا ساهمت في حصد الأهلي للنقاط الثلاث البوم

1- مشاركة اليو ديانج

قدم اليو ديانج مشاركة مميزة رغم وجوده بديلا في المباراة، ليكون حائط صد منيع في وسط الملعب بعد تكرار اختراقات بيراميدز من هذه المنطقة.

2- الأهلي وجد ضالته

ويعيش وسام أبو علي أيامًا جيدة بعد وصوله للهدف رقم 10 من 11 مباراة ليكون أحد أسباب الفوز بعد تسجيل ثنائية في المباراة ليجد الأهلي ضالته الهجومية بعد غياب.

3- محمد مجدي أفشة

مشاركة أفشة حملت دوافع كثيرة من أجل إثبات الكفاءة ليتوج مجهوده بهدف حاسم في الأوقات القاتلة ويعيد ذكرى القاضية أمام الزمالك.