نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف حمدي: الزمالك استفاد فنيا من اللاعبين الصاعدين.. والفريق يعاني من غيابات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الانتصارات الأخيرة التي حققها على حساب الإسماعيلي وطلائع الجيش.



وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الفريق على طلائع الجيش مهم للغاية في ظل الغيابات التي يعاني منها سواء إصابات أو لاعبين مع منتخب الأولمبي".



وتابع: "الاعتماد على اللاعبين الشباب من أهم ما يميز جوزيه جوميو فهذا الأمر سيفيد الفريق على المدى الطويل".



واختتم: "يجب خلال الفترة المقبلة أن يقوم الجهاز الفني بتقييم اللاعبين المحترفين، وغياب أحمد فتوح عن الفريق مؤثر للغاية لأنه لاعب مهم ويحتاجه الفريق في الفترة المقبلة".