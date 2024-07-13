الرياضة

أحمد رفعت "حاضر" واحتفال وسام وجنون أفشة.. أجمل 10 صور من مباراة الأهلي وبيراميدز ⁩

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رفعت "حاضر" واحتفال وسام وجنون أفشة.. أجمل 10 صور من وبيراميدز ⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، اليوم الجمعة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق؛ الفلسطيني وسام أبو علي الذي وقع على هدفين، ومحمد مجدي أفشة صاحب الهدف الثالث القاتل.

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أجمل 10 صور من مباراة الااهلي وبيراميدز بعدسة مراسلنا:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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