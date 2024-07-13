نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رفعت "حاضر" واحتفال وسام وجنون أفشة.. أجمل 10 صور من مباراة الأهلي وبيراميدز ⁩ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري، اليوم الجمعة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق؛ الفلسطيني وسام أبو علي الذي وقع على هدفين، ومحمد مجدي أفشة صاحب الهدف الثالث القاتل.

ويستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" أجمل 10 صور من مباراة الااهلي وبيراميدز بعدسة مراسلنا:

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