نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يطارد.. ترتيب جدول هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فوزا الأهلي أمام بيراميدز ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري "دوري نايل".

ويقترب الأهلي بهذا الفوز خطوة نحو لقب الدوري المصري بعد الوصول للنقطة 60 في جدول الترتيب احتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض هدافي الدوري المصري والذي يشهد عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للتواجد في الصدراة.

وسام أبو علي رابع هدافي الدوري المصري

فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفًا.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدفًا.

مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفًا.

حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف.

وسام أبو علي - الأهلي - 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 9 أهداف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 9 أهداف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف.

ميدو جابر – المصري - 8 أهداف.

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف.



فخر الدين بن يوسف - المصري - 8 أهداف.

عبد الله السعيد-الزمالك - 7 أهداف.

كريم بامبو - البنك الأهلي - 7 أهداف.

فادي فريد - سموحة - 7 أهداف.

عبد الرحمن البانوبي - زد - 7 أهداف.

أسامة فيصل - البنك الأهلي - 7 أهداف.

إمام عاشور - الأهلي - 6 أهداف.

أحمد القندوسي - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف.

إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.

مصطفي فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.

سيف الجزيري - الزمالك - 6 أهداف.

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - 6 أهداف.

شادي حسين - زد - 6 أهداف.

فخري لاكاي - بيراميدز - 6 أهداف.

محمود عبد المنعم "كهربا" - الأهلي - 5 أهداف.

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف.