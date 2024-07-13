نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد عبور بيراميدز بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا عريضا أمام بيراميدز وذلك بثلاثية مقابل هدفين ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري "دوري نايل".

ويقترب الأهلي بهذا الفوز خطوة نحو لقب الدوري المصري بعد الوصول للنقطة 60 في جدول الترتيب احتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.



ويدخل المارد الأحمر المباريات المتبقية في الدوري المصري تحت شعار لا بديل عن الانتصار من أجل حسم اللقب.

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على بيراميدز والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام مودرن سبورت الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد القاهرة

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.