نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مارسيل كولر بعد فوز الأهلي أمام بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن فوز فريقه اليوم على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"انتقدت ستاد القاهرة ولكن من الواضح اليوم أنهم عملوا بشكل جيد، وأحب أن أشكر الجميع على ما قاموا به طوال الأيام الماضية".

وأضاف:"بدأنا المباراة بشكل جيد أول 20 دقيقة، واستقبلنا هدف بالخطأ وبدأت المباراة تذهب من أيدينا".

وتابع:"تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين من أجل تسحين الأداء واللاعبين أظهروا شخصية كبيرة

جميع اللاعبين أدوا اقصى ما لديهم".

وأشار:"بعد الهدف الثاني الذي تلقاه الفريق نجحوا في العودة مرة أخرى".

وأوضح:"لم أكن متعصبا خلال اللقاء هذا اللقاء من أهدى اللقاءات التي مرت عليا لم اتعصب فيها يمكن في كرة أو اتنين يمكن ولكني أرى أن التحكيم لم يؤثر على نتيجة اللقاء".

وأردف:"الإصابات وتلاحم المباريات؟ جزء من قدرنا التعامل مع الإصابات والمباريات ولكن لدينا قائمة كبيرة نستطيع الاعتماد عليها كل اللاعبين نحاول تحعيزهم حتى نستطيع إكمال الموسم".

وزاد:"لمدة شهرين نلعب كل ٣ أيام ماتش هذا اول مره أراه في حياتي ولكن هذا صعب جدا على عكس المنافس الذي لا يعاني من هذا المشكلة ولديهم الفرصة من أجل الراحة".

وحول سؤال المدرب عن متى نرى الأهلي يلعب كرة إسبانية؟ رد:"ساخرا أولا إسبانيا لم تحصد لقب أوروبا حتى الآن".

وأكمل:"أعتقد أن الأهلي اكتر فريق يلعب كرة على الأرض يمكن في إفريقيا أيضًا لا بد أن يكون لديك تنوع وكمان على حسب المنافس وطريقة لعبه لدينا رغبة في اللعب أكثر على الأرض ولكني احاول ان اجعل الفريق يلعب في كل الأنماط من أجل مجاراة المنافس هناك مباريات يكون لدينا استحواذ كبير على الكرة لذلك نعطى اللاعبين فرصة للتنوع وهذا ما تفعله إسبانيا".