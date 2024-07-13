بعد استضافة السعودية.. القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية بفارغ الصبر مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر القادم. اللقاء يجمع بين بطل دوري أبطال إفريقيا، الأهلي، وبطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، الزمالك، في مواجهة تعد من أبرز الأحداث الرياضية على المستوى القاري.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف، محققًا بذلك اللقب الـ12 في تاريخه، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، ليضيف اللقب الثاني له في هذه البطولة القارية.

يتم تنظيم مباراة السوبر الإفريقي على الملعب الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا، في النسخة السابقة، أُقيمت المباراة على ملعب الملك فهد في الرياض.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن اللقاء سيتم بثه عبر قنوات MBC وBein Sports، مما يمكن الجماهير العربية من متابعة هذه المواجهة المثيرة على شاشاتهم.