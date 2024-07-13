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أحمد جودة - القاهرة -

أدى المنتخب الأوليمبي أول تدريباته منذ لحظات بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لوديتي أوكرانيا يوم الاحد المقبل والعراق يوم الأربعاء القادم قبل مغادرته إلى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان فى الحولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتضم مجموعة الفراعنة كلا من: مصر وإسبانيا وأوزبكستان الدومينيكان.

المنتخب الأوليمبي يؤدي أول تدريباته فى فرنسا استعدادا لوديتي أوكرانيا والعراق

جاء تدريب اليوم متنوعا وتخلله تنفيذ اللاعبون لعدد من الجمل الفنية طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب، وخاض الحراس تدريبا قويا تحت إشراف الكابتن سيد السويركي مدرب الحراس.

وتدرب المنتخب فى ملعب على بعد 15 دقيقة الاتوبيس من مقر فندق الإقامة تم الترتيب له من جانب محمود حرب المدير الإداري.

شهد التدريب اللواء مشهور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى بوردو، والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب، وبعد التدريب أدى اللاعبون تدريبات استشفائية تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد احمد عبد الحكيم واحمد شوقي فى التدليك.

هذا وقد أدى المنتخب الأوليمبي صلاة الجمعة فى مقر بعثة المنتخب، حيث تم تخصيص مكان للصلاة، ويتسم المعسكر والانضباط والجدية والروح العالية من جانب كل اللاعبين.

