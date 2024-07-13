عاجل.. الخلود السعودي يكشف موقفه من ضم زيزو

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد خليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن موقف فريقه من ضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

الخلود السعودي يكشف موقفه من ضم زيزو



وقال محمد خليفة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " أتمنى أن نتمكن من ضم أحمد سيد زيزو، لفريق الخلود".



وتابع: "بالطبع نتمنى ضم زيزو، فإنه لاعب كبير ويمتلك إمكانيات ومهارات عالية وأحبه كثيرا".



وأردف رئيس نادي الخلود السعودي: "نتمنى ضم زيزو بالتأكد، فهو يعتبر بمثابة جوهرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة".



جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، يتواجد رفقة بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، من أجل الاستعدادا لخوض دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

