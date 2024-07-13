ألكاراز ودجوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون

ألكاراز ودجوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدونتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل واحدة خلال مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما الجمعة.

وكان اللاعب الإسباني قد كرر انتصاره على نظيره الروسي في الدور نفسه للعام الثاني على التوالي، ويعتبر هذا النهائي هو الرابع لألكاراز في البطولات الكبرى، ويعد أصغر لاعب في التاريخ يفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى على جميع أنواع الملاعب، حيث فاز بلقب أمريكا المفتوحة في العام 2022، ولقب ويمبلدون في النسخة الماضية، ولقب بطولة فرنسا المفتوحة 2024.

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الفوز على الإيطالي لورنتسو موزيتي بثلاث مجموعات دون رد.

ليكون أول لاعب في التاريخ يتأهل لنهائي ثلاث بطولات جراند سلام +10 مرات (استراليا & ويمبلدون & امريكا). ‏كما يعد ثالث لاعب في تاريخ بطولة ويمبلدون يصل لـ6 نهائيات متتالية فما اكثر بعد فيدرر (7 نهائيات بين 2003-2009) وبورغ (6 نهائيات بين 1976-1981).

وسيواجه دجوكوفيتش في المشهد الختامي نظيره الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب، يوم الأحد.