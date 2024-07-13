عاجل.. هل سيشارك؟ أول تعليق من الزمالك على إعلان إقامة السوبر الإفريقي بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن إقامة نهائي كأس السوبر الافريقي في الرياض خلال شهر سبتمبر القادم.

وعلق مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي على خبر إقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية.

أول تعليق من الزمالك على إعلان إقامة السوبر الإفريقي بالسعودية

وأكد المصدر أن الزمالك ليس لديه أي مانع من إقامة المباراة في المكان الذي يحدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موضحا أن "كاف" صاحب الحق في اختيار مكان إقامة المباراة.

وأتم المصدر موضحًا أن المسؤولين بنادي الزمالك لا يهمهم مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي موضحًا أن التركيز الأكبر هو حصد اللقب وإسعاد الجماهير.