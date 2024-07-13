نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الخلود السعودي مع أليو ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي، عن حقيقة إتمام الاتفاق مع النادي الأهلي حول الحصول على خدمات اللاعب أليو ديانج نجم القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة لمدة موسم.

آخر تطورات مفاوضات الخلود السعودي مع أليو ديانج



وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، إلى وصول اتفاق بين النادي الأهلي ونادي الخلود السعودي، حول إعارة أليو ديانج لمدة موسم مقابل 600 ألف دولار.



وقال محمد الخليفة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "نرغب في ضم أليو ديانج من النادي الأهلي".



وتابع: "ولو تمت الصفقة، كان سيتم الإعلان بشكل رسمي من قبل النادي الأهلي ونادي الخلود".



وأردف: "حتى الآن توجد مفاوضات، ومازالت المفاوضات مستمرة، ولكن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي".



واختتم رئيس نادي الخلود حديثه قائلًا: "النادي الأهلي شقيق لنا، فهو نادي كبير وعريق ونحترمه كثيرا".

