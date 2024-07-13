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أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا عريضا أمام بيراميدز وذلك بثلاثية مقابل هدفين ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري "دوري نايل".

إلا أن طاقم التحكيم الاسباني خالف التوقعات في المباراة ليسجل ظهور سيئ وحالات جدلية تفاعل معها الجماهير المتابعة في المباراة.

التحكيم في الميزان.. 3 مواقف حكمت على الحكم الإسباني "قاضي" مباراة الأهلي وبيراميدز

وعبر دوت الخليج الرياضي نصحبكم في جولة مع أبرز الأخطاء التحكيمية والتي طالت الفريقين.



1-قرارت متأخرة

الطاقم الاسباني سجل ظهور متواضع حيث تغافل عن احتساب عدة أخطاء، خاصة عقب هدف الأهلي الأول دون تقديم الحماية اللازمة والاكتفاء باستكمال اللعب.

2-ركلة جزاء

وحرم الاسباني الأهلي من ركلة جزاء صحيحة لمحمد عبد في الشوط الأول في ظل غياب تقنية الفيديو.

3- ركلة جزاء غير صحيحة وهدف مشكوك في صحته

وفي لقطتين أثاروا الجدل اثار احتساب هدف فيستون ماييلي الشك حول صحة الهدف من عدمه، اضافة لركلة جزاء الاهلي والتي احتسبت لحسين الشحات.

