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أحمد جودة - القاهرة -



أبدي وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق رأيه في صحة ركلة جزاء حسين الشحات خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري، والتي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وجيه أحمد: ركلة جزاء حسين الشحات غير صحيحة ويجب تدخل الفار

وقال أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن ركلة جزاء حسين الشحات والتي جاء منها الهدف الثاني والتعادل غير صحيحة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف وجيه أن مدافع بيراميدز لم يلمس مهاجم الأهلي، لكن حسين الشحات وضع قدمه، وكان لا بد من تدخل الفار.

