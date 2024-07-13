الرياضة

وجيه أحمد: أقل حكم مصري افضل من طاقم مباراة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  


هاجم وجيه أحمد  رئيس لجنة الحكام السابق،  طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بفوز المبارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وجيه أحمد: أقل حكم مصري افضل من طاقم مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال وجيه أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الحكم الإسباني ليس لديه أي خبرات ولأول مره حكم دولي هذا الموسم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن كل قراراته كانت سيئه للغاية، وأقل حكم مصري أفضل منه".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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