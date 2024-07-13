نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجيه أحمد: أقل حكم مصري افضل من طاقم مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



هاجم وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بفوز المبارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وجيه أحمد: أقل حكم مصري افضل من طاقم مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال وجيه أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الحكم الإسباني ليس لديه أي خبرات ولأول مره حكم دولي هذا الموسم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن كل قراراته كانت سيئه للغاية، وأقل حكم مصري أفضل منه".

