الرياضة

زيدان ينتقد الحكم الإسباني في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان  بشدة أداء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

زيدان ينتقد الحكم الإسباني في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

أشار زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" على "قناة الشمس" إلى أن حكم المباراة الإسباني وطاقمه كانوا ضعفاء للغاية.

وأضاف زيدان أن مستوى هذا الحكم يؤهله فقط لإدارة مباريات الدرجة الثالثة في مصر.

وأكمل الإعلامي  بأن مثل هذه الأخطاء لو صدرت من طاقم حكام مصري، لكان هناك رد فعل عنيف من إدارة بيراميدز.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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