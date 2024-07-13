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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان بشدة أداء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري في المباراة التي أُقيمت على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

زيدان ينتقد الحكم الإسباني في مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

أشار زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" على "قناة الشمس" إلى أن حكم المباراة الإسباني وطاقمه كانوا ضعفاء للغاية.

وأضاف زيدان أن مستوى هذا الحكم يؤهله فقط لإدارة مباريات الدرجة الثالثة في مصر.

وأكمل الإعلامي بأن مثل هذه الأخطاء لو صدرت من طاقم حكام مصري، لكان هناك رد فعل عنيف من إدارة بيراميدز.

