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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، على قرار إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي تحت رعاية موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

عبدالناصر زيدان: أنا أول من انفردت بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في الرياض

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إنني أول من انفردت بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وأضاف:"أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سيجعل المباراة تاريخية كما كان في نهائي كأس مصر".

