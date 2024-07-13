نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الألومنيوم يؤكد استعداد فريقه لمواجهة الأهلي في كأس مصر ويشيد بروح الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود عجور، رئيس نادي الألومنيوم، استعداد فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

رئيس الألومنيوم يؤكد استعداد فريقه لمواجهة الأهلي في كأس مصر ويشيد بروح الفريق

أشار عجور خلال مداخلته في برنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إلى أن الفريق سيخوض المباراة بشكل طبيعي، مع التركيز على رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل هذه المواجهة المصيرية.

وأضاف عجور أن فريق الألومنيوم يحمل اسمًا كبيرًا في الدوري الممتاز، وله تاريخ مشرف وجماهيرية واسعة في صعيد مصر.

وأوضح نميري عسـاوي، نائب رئيس النادي، أنه يجب على الفريق التركيز على الأداء دون النظر لاسم المنافس، مؤكدًا أن المباراة تمثل فرصة ذهبية للاعبين لإظهار قدراتهم وتحقيق النجاح أمام الجميع.

