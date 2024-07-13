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أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي عبد الناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استكمال المباريات في حالة إلغاء المباراة لحدوث أزمة قهرية.

زيدان: استكمال المباراة في حالة حدوث أزمة قهرية سيطبق بشكل رسمي الموسم المقبل

وأثارت إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري، بعد إلغاءها بسبب وجود حريق في مركز التحكم باستاد الإسكندرية، الجدل بشأن استكمال المباراة في نفس وقت إلغاءها.

وقال زيدان، خلال تصريحات ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن اتحاد الكرة ينوي بشكل جدي بوضع بند في اللائحه يتيح بإعادة المباراة في وقت إلغاءها في حالة حدوث أي أزمة قهرية تعيق استكمال المباراة.

وأضاف، هذا الأمر جيد للغاية وسيفيد كرة القدم المصرية، خاصة بعد تطبيقها في مباراة سموحة وبيراميدز بالرغم من عدم وجودها في لائحة اتحاد الكرة

